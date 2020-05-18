Moderna заявила об успешном тестировании вакцины против COVID-19: акции компании подорожали

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила положительные результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. После этого сообщения фондовые индексы США выросли. Цена акций Moderna 18 мая тоже поднялась.

После введения вакцины mRNA-1273 количество антител в участников тестирования в зависимости от дозы препарата или превышала соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилась на том же уровне. Об этом сообщает телеграмм-канал WhiteHouse Cards.

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Еще на начальном этапе вакцина зарекомендовала себя, как вполне безопасна. В Moderna запланировали финальную фазу протокола клинических испытаний mRNA-1273 на июль.

После сообщения об эффективности вакцины Moderna выросли ключевые индексы американского фондового рынка:

промышленный индекс Доу-Джонса – на 3,4%, достигнув 24 491 пунктов;

– на 3,4%, достигнув 24 491 пунктов; индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 – на 3% – до 2950 пунктов;

– на 3% – до 2950 пунктов; Nasdaq Composite – на 2,4% – до 9229 пунктов.

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Акции Moderna выросли в цене на 26%. По состоянию на 21:35 понедельника, 18 мая, одна акция торговалась по 84,10 доллара.

Ранее Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина" проанализировал деятельность биотехнологических компаний, которые занимаются изготовлением вакцины от коронавируса. В своем обзоре эксперт отметил перспективность биотехнологической компании Moderna. По его словам, предприятие можно рассматривать для долгосрочного инвестирования в его акции в 2020-2021 годах.