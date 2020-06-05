В пятницу, 5 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок поднялись выше. Трейдеры ждут положительных результатов встречи ОПЕК+, которая может произойти уже в эти выходные. В рамках заседания основные производители нефти обсудят, стоит ли продолжать рекордное снижение добычи нефти в последующие месяцы.

По данным Investing.com фьючерсы за август на нефть Brent подорожали на 0,5% (0,20 доллара) и достигли 40,19 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,2% (0,8 доллара) – до 37,49 доллара за баррель.

Рынок нефти на этой неделе: какой была динамика цен

На этой неделе нефть марки Brent целом поднялась примерно на 14%, а WTI – на 6%. Такой всплеск роста стоимости сырья вызван, прежде всего, снижением добычи ресурса и повышением спроса на топливо. Ведь ряд стран мира смягчили карантин и запускают экономику.

Несмотря на это, в четверг, 4 июня, нефть резко подешевела из-за непонятности решений ОПЕК+ относительно будущего рынка. Инвесторы насторожены тем, что спрос на сырье может так и не повыситься.

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Неопределенность решений ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией встретятся в субботу, 6 июня, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сокращения нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей. Дату нового заседания сообщил алжирский телеканал Ennahar TV с ссылкой на собственные источники в ОПЕК.

Эдвард Моя, старший аналитик OANDA, заявил, что цены на нефть приближаются к росту шестой раз за неделю. Однако этот прирост несколько смягчился, так как трейдеры все ждут окончательного решения ОПЕК+ касательно дальнейшего сокращения объемов добычи.

Есть шанс, что им (ОПЕК+ – ред.) Удастся продлить действие соглашения еще на три месяца. Сами трейдеры достаточно скептически относятся к тому, что сокращение добычи будет оставаться таким же высоким и после июля,

– отметил Моя.

Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших мировые производители нефти, хотят сохранить снижения объемов добычи сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки еще в июле.

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Встреча ОПЕК+ предварительно была запланирована на четверг, 4 июня. Однако ее пришлось отложить, поскольку некоторые страны отказались поддерживать дальнейшее уменьшение объемов добычи нефти.

Опасения возникают из-за того, что не только не удается достичь соглашения о продлении рекордного сокращения нефтедобычи, а еще и потому, что некоторые производители могут даже ослабить уровень своей текущей добычи сырья. Это в конечном итоге приведет к росту, добычи ресурса в ближайшие недели,

– говорится в примечании ANZ Research.

Если ОПЕК+ не согласится продлить действие соглашения еще на несколько месяцев, тогда с июля и до конца 2020 года объем добычи нефти снизится на 7,7 миллиона баррелей в сутки.