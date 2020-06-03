В среду, 3 июня 2020 года, цены на нефть достигли трехмесячного максимума на фоне оптимистичных настроений инвесторов, что основные нефтедобывающие страны могут продолжить рекордное сокращение объемов добычи. Если эти надежды осуществятся, то вместе с постепенным "выздоровлением" мира от пандемии коронавируса такой шаг будет позитивным для рынка нефти.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent за август выросли на 0,6% (0,22 доллара) и достигли 39,79 доллара за баррель. Такая цена стала самой крупной за последние месяцы, начиная с 6 марта.

По состоянию на 8:15 по киевскому времени Brent торговалась по 40,19 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,9% (0,33 доллара) – до 37,14 доллара за баррель, что тоже стало самым высоким значением с 6 марта. Предыдущую сессию торгов контракт завершил ростом на 3,9%.

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Рынок нефти сегодня: последние изменения

В последние недели апреля обе марки нефти значительно выросли с момента рекордного падения в апреле. Среди причин этого подъема – постепенное восстановление экономики Китая, эпицентра коронавируса, от последствий пандемии, смягчения карантина в других странах.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, среди которых Россия, могут продолжить добывать на 9,7 миллиона баррелей в день меньше сырья (это около 10% мирового производства) в июле и августе. Согласно апрельскому соглашению ОПЕК+, такое рекордное сокращение касалось только мая и июня.

На четверг, 4 июня 2020 года, запланирована новая встреча ОПЕК+, которая будет проходить в режиме онлайн.

Так, уже с июля объемы добычи должны снизиться на 7,7 миллиона баррелей в сутки, что продлится до декабря. Однако Саудовская Аравия настаивает продлить еще на несколько месяцев сокращение объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, чтобы поднять цены на нефть.

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Прогнозы аналитиков

Аналитики предсказывают рост спроса на нефть в этом году, толчком к которому станет отмена карантина.

Ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса страны продолжают отменять, поэтому мы ожидаем, что рост спроса на нефть будет постепенно восстанавливаться,

– говорится в примечании аналитиков Capital Economics.

В частности, по подсчетам специалистов, уровень мирового потребления нефти упадет до среднего уровня в 92 млн баррелей.

Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 100,2 миллиона баррелей, прежде чем пандемия начала распространяться по Европе и США, резко сократив спрос на все - от авиаперевозок до обычной поездки к стоматологу.

Нефть, вероятно, закончит год небольшим дефицитом, который и должен обеспечить дополнительную поддержку цен на сырье,

– добавили в Capital Economics.