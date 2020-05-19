Первый долларовый триллионер на планете: кто и когда им станет

Самый богатый человек мира, которым сейчас является Джефф Безос, основатель и главный директор интернет-компании Amazon, может стать первым в истории триллионером. На увеличение его состояния сильно повлияет пандемия коронавируса.

Об этом говорится в исследовании консалтингового сервиса Comparisun. Так, после публикации таких данных имя Джефф Безос попал в категорию "Тренды" в соцсети Twitter.

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По данным Comparisun, состояние Джеффа Безоса достигнет 1 триллиона долларов к 2026 году.

Компания проанализировала рыночную стоимость самых дорогих компаний мира, в перечне Нью-Йоркской фондовой бирже и состояние 25 самых богатых людей мира по версии Forbes. Так, по данным исследования, второе место после Безоса займет китайский бизнесмен Сюй Цзяинь.

Несмотря на такие прогнозы самом Джефф Безос к своему первому триллиона далеко. В частности, Forbes оценивает его прибыли в 143 млрд долларов. В марте этого года объем капитала 56-летнего предпринимателя составил 125 млрд долларов.



Джефф Безос, основатель Amazon и будущий триллионер / Фото Flickr

Джефф Безос впервые попал в рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes еще в 1998 году – через четыре года после основания Amazon. На тот момент объем его капитала составлял 1,6 млрд долларов.

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Интересно, что Маккензи Безос, бывшая жена миллиардера, только в этом году попала в рейтинг самых богатых женщин по версии Forbes. Она заняла четвертое место среди женщин-миллиардерок. Состояние Маккензи оценено в 36 млрд долларов.

Влияние пандемии 2020 году на деятельность Amazon

Пандемия коронавируса привела к росту спроса на онлайн-услуги. Объемы продаж на Amazon выросли в период карантина. В результате акции интернет-гиганта тоже поднялись в цене.

Так в первом квартале 2020 года, продажи на Amazon достигли более 75 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года онлайн-ритейлер заработал 60 млрд долларов. Спрос на товары и услуги компании растет. А вероятность начала второй волны коронавируса осенью усиливает спрос пользователей еще больше.

Именно такой успех Amazon и поможет Безос разбогатеть еще больше.