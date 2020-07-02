Акции Pfizer, одной из крупнейших биотехнологических компаний мира, подскочили сразу на 6%. Это произошло после того, как предприятие сообщило о положительных результатах ранней стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса на людях.

В исследовании вакцины против COVID-19 Pfizer приняли участие 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет, пишет Markets Insider.

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Что известно о клинических исследованиях вакцины Pfizer

Участники получили 10, 30 или 100 микрограмм вакцины BNT162b1. 24 из них получили по две инъекции с двумя разными дозами экспериментальной вакцины, и именно у этой группы участников был обнаружен самый большой уровень антител.

В Pfizer заявили, что у пациентов производилось в 1,8-2,8 раз больше антител, чем у тех, кто выздоровел от коронавируса. У участников, которые получили одну дозу в 100 микрограмм, производилось меньше антител.

Нас вдохновили предварительные результаты клинических исследований вакцины BNT162b1. Мы планируем разработку потенциальных инновационных вакцин и лекарств. В условиях глобального кризиса в области здравоохранения, мы все ближе к реализации своих намерений,

– отметила доктор Катрин Янсен, возглавляющая группу специалистов, которые разрабатывают вакцину против коронавируса.

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Планы Pfizer касательно собственной вакцины

Pfizer сотрудничает с немецкой биотехнологической фирмой BioNTech над созданием вакцины BNT162b1. Препарат находится на стадии разработки и еще не утвержден для коммерческого распространения.

над созданием вакцины BNT162b1. Препарат находится на стадии разработки и еще не утвержден для коммерческого распространения. Если вакцина Pfizer и BioNTech против коронавируса окажется эффективной и ее запустят в массовое производство, компании планируют изготовить до 100 млн доз до конца 2020 года, и, вероятно, более 1,2 млрд доз до 2021 года.

Какие еще компании работают над созданием вакцины против COVID-19

Потенциальная вакцина Pfizer против коронавируса является одной из главных на рынке, к которой приковано внимание мира. Другими биотехнологическими компаниями, которые участвуют в гонке за лидерство в разработке эффективной вакцины против COVID-19 являются Moderna, Gilead и Novavax.

Акции вышеназванных фирм неодноразово росли в цене в последние месяцы после новостей об очередных успехах в разработке вакцины. Ведь инвесторы, как и весь мир заинтересован в эффективном препарате, который поможет противостоять и опасному заболеванию, и глобальному экономическому кризису.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени четверга, 2 июля 2020 года, цена акции Pfizer составляет 34,46 доллара.