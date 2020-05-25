Власти Великобритании разработали план спасения стратегически важных компаний

Правительство Великобритании заявил, что готово оказать помощь компаниям, пострадавшим от кризиса через коронавирус. Министр транспорта Грант Шеппс на прошлой неделе рассказал о так называемом проект спасения "Project Birch".

В рамках программы также предусмотрено покупку государством акций компаний, сообщает BBC со ссылкой на данные Financial Times. Однако в Министерстве финансов Великобритании отметили, что выкуп ценных бумаг предприятий будет рассмотрен в последнюю очередь.

Мы разработали беспрецедентный проект поддержки, чтобы помочь бизнесу выйти из этого кризиса. Многие компании получат помощь от уже действующих рыночных механизмов, таких как операции с акциями, банковское кредитование и коммерческое финансирование,

– говорится в сообщении британского Минфина.

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Также в министерстве отметили, что правительство будет поддерживать фирмы, чье банкротство нанесет ущерб экономике страны в целом.

Только в исключительных случаях, когда у компании нет других вариантов, а банкротстве может нанести ущерб экономике, мы будем рассматривать предоставление поддержки,

– говорят в Минфине.

В BBC отметили, что британский Минфин должен сообщить Парламент о любых понесенных расходах. И хотя компании могут обратиться за финансовой помощью, это не значит, что ее могут предоставить.

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Последствия коронавируса для бизнеса

В субботу, 23 мая, издание Sky News сообщило, что Tata Steel, крупнейший производитель стали в Великобритании, обратился к правительствам Уэльса и Великобритании за финансовой помощью, которая может составить сотни миллионов.

По данным Financial Times, руководители авиационной отрасли просят правительство о "долгосрочном инвестиционном инструменте", который бы помог им сохранить свой бизнес.

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Отдельный госорган для помощи компаниям

Джим О'Нилл, бывший министр финансов и ексголовний экономист американского банка Goldman Sachs, заявил, что он обсуждает с представителями правительства вопрос о создании отдельного государственного органа финансирования.

Эта госструктура могла бы заниматься покупкой акций компаний, которые были бы "стабильными" при нормальных экономических условиях.