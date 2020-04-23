Покупатель Victoria's Secret хочет разорвать соглашение и сохранить 525 млн долларов: детали

Инвестиционная компания Sycamore Partners, которая еще в феврале этого года договорилась с L Brands о покупке Victoria's Secret, хочет разорвать соглашение.

Частная компания решила отказаться от покупки известного бренда белья после того, как ритейлер закрыл все свои магазины в США, а персонал отправил в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на иск, который Sycamore подала в суд штата Делавэр в среду, 22 апреля.

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Таким образом, инвестиционная компания стремится добиться от суда разрешения на отказ от сделки о покупке бренда белья.

Sycamore Partners: что известно о компании Предприятие специализируется на инвестициях на основе собственного капитала. Объем его активов составляет около 10 млрд долларов. Компания известна финансированием представителей розничной торговли. В частности, Sycamore Partners вложила деньги в развитие физических точек продаж ритейлеров Staples, Talbots и Nine West.

L Brands, материнская компания Victoria's Secret, из-за временного прекращения работы торговых точек решила сэкономить на аренде помещений. Ведь не имея заработка, предприятие не может оплачивать аренду. Однако в Sycamore Partners утверждают, что все эти шаги L Brands нарушают условия соглашения о покупке Victoria's Secret.

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Напомним, соглашение между L Brands и Sycamore Partners было заключено еще в феврале этого года. Оно предусматривало продажу контрольного пакета акций Victoria's Secret и его бренда Pink за 525 млн долларов, а также отставку гендиректора L Brands Лесли Векснера. К тому времени стоимость бренда составила 1,1 млрд долларов.

Ранее в этом месяце в Sycamore уже пытались изменить условия сделки. Однако L Brands отказались рассматривать новую цену продажи бренда белья, о чем свидетельствует заявление представителя компании в суде Делавэра.

Со своей стороны, в Sycamore Partners отметили, что закрытие магазинов и вопрос арендной платы сделали эту сделку недействительной. Представители инвестиционной фирмы заявили, что будут продолжать отстаивать свои права, и потребует от L Brands, чтобы все условия соглашения были выполнены.



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