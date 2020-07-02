Что не так с портфелем акций компании Уоррена Баффета: известный инвестор назвал недостатки
По мнению американского инвестора Джима Крамера, компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет "неправильным" пакетом акций в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Markets Insider с ссылкой на слова Джима Крамера, известного инвестора и ведущего телепрограммы "Mad Money" на CNBC.
Мне плохо от того, что лучшие американцы были неактивными,
– отметил Крамер, отвечая на вопрос о том, почему конгломерат Уоррена Баффета уступает рыночной тенденций во время пандемии и кризиса.
Стоимость акций Berkshire Hathaway во втором квартале 2020 года не изменилась. Хотя индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос примерно на 20%, достигнув наибольшего квартального прироста с 1998 года.
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По словам Крамера, акции некоторых из компаний-гигантов рынка, которыми обладает Berkshire Hathaway, не смогли продемонстрировать успеха во время карантина вследствие пандемии коронавируса. Например, ценные бумаги Coca-Cola были "просто стабильными", а Wells Fargo стали "настоящим разочарование", подчеркнул Крамер.
Это не лучшее время для Berkshire. Я не хочу пока делать каких-либо ставок. Но этот портфель компании Баффета не является чем-то грандиозным,
– добавил Крамер.
Джим Крамер назвал компании, акции которых продемонстрировали высокие результаты во время карантина. Среди них: Zoom, PayPal, Netflix, Shopify и Etsy.
Баффет вряд ли что-то изменит, утверждает Крамер.
Баффета сейчас больше волнуют налоги. Поэтому он не будет менять ничего в портфеле Berkshire,
– подчеркнул Крамер.
Однако Джим Крамер похвалил Berkshire Hathaway за покупку акций Apple, которые достигли рекордного уровня в июне.
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Акции каких компаний есть в портфеле Berkshire Hathaway
- В портфеле Berkshire Hathaway сосредоточены преимущественно компании, которые предоставляют финансовые услуги, а не технологические гиганты. В частности, в этом году компания Уоррена Баффета собрала акции таких ведущих банков: Bank of America, American Express и JPMorgan Chase.
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