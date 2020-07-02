По мнению американского инвестора Джима Крамера, компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет "неправильным" пакетом акций в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Markets Insider с ссылкой на слова Джима Крамера, известного инвестора и ведущего телепрограммы "Mad Money" на CNBC.

Мне плохо от того, что лучшие американцы были неактивными,

– отметил Крамер, отвечая на вопрос о том, почему конгломерат Уоррена Баффета уступает рыночной тенденций во время пандемии и кризиса.

Стоимость акций Berkshire Hathaway во втором квартале 2020 года не изменилась. Хотя индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос примерно на 20%, достигнув наибольшего квартального прироста с 1998 года.

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По словам Крамера, акции некоторых из компаний-гигантов рынка, которыми обладает Berkshire Hathaway, не смогли продемонстрировать успеха во время карантина вследствие пандемии коронавируса. Например, ценные бумаги Coca-Cola были "просто стабильными", а Wells Fargo стали "настоящим разочарование", подчеркнул Крамер.

Это не лучшее время для Berkshire. Я не хочу пока делать каких-либо ставок. Но этот портфель компании Баффета не является чем-то грандиозным,

– добавил Крамер.

Джим Крамер назвал компании, акции которых продемонстрировали высокие результаты во время карантина. Среди них: Zoom, PayPal, Netflix, Shopify и Etsy.

Баффет вряд ли что-то изменит, утверждает Крамер.

Баффета сейчас больше волнуют налоги. Поэтому он не будет менять ничего в портфеле Berkshire,

– подчеркнул Крамер.

Однако Джим Крамер похвалил Berkshire Hathaway за покупку акций Apple, которые достигли рекордного уровня в июне.

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Акции каких компаний есть в портфеле Berkshire Hathaway