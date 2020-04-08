Рынок акций США снова падает: как изменились фондовые индексы и что прогнозируют эксперты

Основные американские фондовые индексы закрыли торги во вторник, 7 апреля, снижением после многодневного роста более чем на 7% накануне.

По данным Лига.Бизнес, промышленный индекс Доу-Джонса к моменту закрытия торгов упал на 0,12% (26,13 пункта) – до 22 653,86 пункта. В то же время в некоторые периоды биржевого трейдинга этот показатель поднялся сразу на 4,1% (937,25 пункта).

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Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 опустился на 0,12% (4,27 пункта), достигнув 2659,41 пункта. В ходе торгов этот показатель, как и индекс Доу-Джонса, поднимался на более чем 3%.

Индекс акций компаний, торгующихся на бирже Nasdaq – Nasdaq Composite – снизился на 0,33% (25,98 пункта) и на момент закрытия сессии составил 7887,26 пункта.

Накануне ключевые фондовые индексы США восстановили рост. Инвесторы с оптимизмом восприняли действия правительства страны, направленные на борьбу с негативными последствиями коронавируса на экономику.

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Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 8 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 432 577 подтвержденных случаев заражения, из них 82 195 – закончились смертью. Выздоровели уже 301 649 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 1668 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 52 – летальные, а 35 пациентов выздоровели.

Несмотря на это, некоторые из инвесторов не спешат радоваться росту американского фондового рынка, и назвали это явление временным. Ведь ограничительные меры, введенные властями, вероятно, негативно повлияют на экономику США и после второго квартала 2020 года. Интересно: Рекордный обвал цен и резкое снижение спроса: каким был первый квартал 2020 для рынка нефти Эксперт Goldman Sachs Дэвид Костин утверждает, что тенденция на снижение фондовых показателей более реальна для рынка США. Поэтому преждевременно радоваться пока рано.



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