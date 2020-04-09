Спрос на золото вырос: инвесторы вложили рекордную сумму денег в драгоценный металл

Пандемия коронавируса заставила инвесторов обратить внимание на золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2020 году они раскупили драгоценный металл в биржевых фондов, в собственности которых есть золото, на рекордную сумму – 23 миллиардов долларов.

Инвесторы вкладывали деньги в так называемые "золотые акции" SPDR – биржевой инвестиционный фонд, акции которого обеспечены золотом, о чем пишет Forbes.

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Иначе говоря, ни в одном другом квартале не наблюдалось таких больших денежных потоков в слитки золота ETF. Ведь, как известно, инвестиции в золото фондов – это одна из возможностей вложить деньги в драгоценный металл по цене, близкой к биржевой. Биржевые фонды добавили 298 метрических тонн металла к золоту ETF в течение первых трех месяцев 2020 года.

Рост спроса на желтый металл привел к повышению цен на него.

Акции, обеспеченные золотом, SPDR выросли в цене на 8,6% за год, тогда как индекс ценных бумаг крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 17,7% за аналогичный период.

Я думаю, что цена золота вырастет еще больше. В исторически кризисные периоды люди предпочитают золото,

– отметил Аксель Мерк, основатель компании Merk Investments, которая управляет VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) ETF.

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По словам Мерка, получить твердые золотые монеты становится все сложнее. Ведь монетные дворы, где чеканят монеты, закрытые из-за коронавируса.

В то же время, золото является хорошим диверсификатором инвестиционного портфеля, особенно в кризисные периоды. Цена металла, как правило, падает, параллельно со снижением стоимости других активов. Однако в этом году фондовые рынки обвалились, однако стоимость золота выросла.

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Как говорит Мерк, сейчас инвесторы обеспокоены тем, что государственные расходы на борьбу с коронавирусом приведут к падению курса доллара. С другой стороны, это поможет повысить спрос на золото. Поскольку именно этот металл считают надежной подушкой безопасности во время кризиса.

Цена на золото в 2020 году достигла рекордного показателя – 1900 долларов за унцию. Сейчас стоимость металла составляет около 1650 долларов за унцию.