США планируют выделить миллиард долларов странам Европы на развитие энергетики

Соединенные Штаты Америки намерены предоставить дополнительные финансы для поддержки стран, входящих в состав "Инициативы Триморья". В частности, речь идет о выделении одного миллиарда долларов для реформ в сфере энергетики.

Во время выступления на Мюнхенской конференции государственный секретарь США Майк Помпео заявил о планах Штатов поддержать энергетическую независимость стран-участников "Инициативы Триморья", пишет УНИАН.

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Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей", – заявил Помпео.

Помпео отметил, что финансовая помощь Соединенных Штатов должна усилить вложения денег в частный и энергетический сектора европейских стран. Ведь, как известно, США не поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2".

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"Инициатива Триморья" – что это такое Программа инициирована Польшей и Хорватией, объединяющая 12 стран Центрально-Восточной Европы. В частности, в состав "Инициативы трех морей", кроме стран-инициаторов создания, входят: Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения. Во всех государств-членов, кроме Австрии, есть нечто общее: коммунистическое прошлое, членство в НАТО, полученное еще до вступления в ЕС. Касательно Австрии, то эту страну привлечено из-за ее расположения и наличия важных региональных связей. Главная цель "Инициативы Триморья" – сотрудничество для развития инфраструктурных проектов. В июле 2017 во время саммита "Инициативы трех морей", который состоялся в Варшаве, президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Вашингтона этой инициативы.



Страны-члены "Инициативы трех морей"/ Central Europe Energy Partners