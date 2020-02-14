Tesla планирует выпустить акции на 2 млрд долларов: как отреагировали инвесторы

Компания Tesla объявила о намерениях дополнительно выпустить акции на 2 миллиарда долларов. Об этом стало известно через две недели после того, как ее генеральный директор Илон Маск заявил, что автопроизводитель не будет использовать рост своих ценных бумаг для привлечения капитала.

После этого анонса стоимость ценных бумаг Tesla снизилась на 6% в передрынковых торгах, пишет CNBC. Однако довольно быстро акции компании выросли на 4,8%.

Читайте также: Акции Tesla: как компания отчитывается перед инвесторами

Это произошло после того, как аналитики и инвесторы поддержали решение Tesla дополнительно выпустить ценные бумаги. Они считают, что этот шаг позволит автопроизводителю увеличить капитал и реализовать планы по дальнейшему расширению. Сейчас цена акций Tesla составляет 804 доллара за одну штуку.

По теме: Акции Tesla: какой рост прогнозируют эксперты

Сам Маск планирует потратить на покупку акций 10 млрд долларов, а член правления Tesla Ларри Эллисон готов приобрести ценные бумаги компании на сумму 1 млн долларов.

Одни из крупнейших американских банков Goldman Sachs и Morgan Stanley станут андеррайтерами размещения акций. Общая сумма этого дополнительного размещения составит 2,3 миллиарда долларов (без учета скидок).

Напомним, с начала года акции Tesla выросли на 82%. Инвесторы неоднозначно оценивали этот рост. Они заявили, что компания переоценена и, возможно, со временем стоит ждать новой пузырьки, лопнет.