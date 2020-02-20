Цены на нефть растут: как долго это будет продолжаться в условиях эпидемии коронавируса

Цена нефти начала увеличиваться. Это произошло после новости о том, что все действия Китая направлены на борьбу с коронавирусом смогут действительно смягчить влияние смертельного заболевания на мировую экономику.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 7:26 по киевскому времени 20 февраля составила 59,3 доллара за баррель, сообщает Investing.com. Это число выше, чем при закрытии торгов предыдущей сессии.

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По результатам торгов в среду, 19 февраля, фьючерсы на нефть выросли в цене на 1,37 доллара до 59,12 долларов за баррель.

Нефть WTI тоже стала дороже. В частности, фьючерс этой марки в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже увеличился на 0,25 доллара.

В результате стоимость нефти WTI выросла до 53,54 доллара за баррель. К закрытию торгов прошлой сессии цена составляла 53,29 доллара за баррель.



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Кроме того, сегодня, 20 февраля, Народный банк Китая снизил годовую базовую ставку до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Процентная ставка для кредитов на пять лет тоже была уменьшена с 4,8% до 4,75% годовых.

Так, снижение ставок должно упроститы китайским компаниям процесс привлечения инвестиций. Решение финансового регулятора Китая является лишь частью стратегии, направленной на уменьшение негативных последствий в результате распространения коронавируса. Кроме этого, Пекин рассматривает и другие инструменты для поддержки экономики.

По словам аналитика JTD Energy Services Джона Дрисколла, спрос на нефть уменьшился из-за влияния коронавируса. Поэтому нужно будет немного подождать, чтобы ситуация изменилась в противоположную сторону. Однако сколько ждать – неизвестно.

Принятые Китаем меры разумные, однако сложно сказать, смогут ли они подтолкнуть цены на нефть к росту, – добавил Дрисколл.

Коронавирус 2020: последние сведения Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайском коронавируса 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 19 февраля 2020 в мире зарегистрировано 75 199 подтвержденных случаев заражения, из них 2012 – летальные. Выздоровели уже 14675 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.