Украина продала облигации стоимостью более 9 миллиардов гривен

Украина выставила гривневые и долларовые облигации внутригосударственного займа сроком на 3 месяца, 1, 2 и 4 года и привлекла 9,2 миллиарда гривен.

Благодаря продаже облигаций внутригосударственного займа 11 февраля, в украинский бюджет поступило 9,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

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Доходность ОВГЗ

Доходность гривневых ОВГЗ колеблется от 9,46% на три месяца до 10% на 2 года, а в долларовых облигациях – 3,39% сроком в 1,2 года:



Аукционы ОВГЗ 11 Февраля / Министерство финансов Украины

Сколько Украина привлекла в бюджет

Всего в украинский бюджет поступило 9,2 миллиарда гривен. Это рекордные поступления благодаря продажам ОВГЗ. Больше всего купили долларовые ОВГЗ – 202 миллиона долларов. Среди гривневых популярной оказалась предложение государства по облигациям сроком в 4 года. Их доходность составляет 9,99%.

Ранее в этом году были другие аукционы. 4 февраля Украина привлекла 2,3 миллиарда гривен по продаже ОВГЗ. 22 января разместили еврооблигации стоимостью 1,25 миллиарда евро.

Что такое ОВГЗ?Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами, государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.

Добавим, что Министерство финансов намерено привлечь 242 миллиардов гривен на внутреннем рынке и 119 миллиардов гривен в эквиваленте на внешнем в 2020 году. Об этом сообщает Минфин.