Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway впервые с начала пандемии коронавируса вложил деньги в активы крупной американской энергетической компании Dominion Energy.

К этому времени легендарный инвестор-миллиардер не вкладывал средства в активы предприятий, поэтому на рынке ходили слухи о том, что Баффет потерял дар принимать выгодные сделки в кризис, пишет Forbes.

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Что известно о соглашение Berkshire с Dominion Energy

Согласно пресс-релиза Dominion Energy, газовые активы компании обошлись Berkshire Hathaway в 9,7 млрд долларов с учетом долга, размер которого составляет 5,7 млрд долларов.

По данным CNBC и Bloomberg, это крупнейшая сделка холдинга как после начала пандемии и масштабного обвала фондовых рынков из-за коронавируса, так и с 2016 года.

В Bloomberg отметили, что Berkshire выбрала довольно выгодный момент для покупки активов Dominion Energy. Так, в июне этого года фьючерсы на природный газ в США снизились до минимума за последние 25 лет и пока не смогли восстановиться до начала так называемого "коронакризиса".

(Не)активность Berkshire во время пандемии

Уоррен Баффет, который сделал из Berkshire Hathaway конгломерат с рыночной стоимостью в 434 млрд долларов, продемонстрировал собственные сильные инвестиционные навыки. Миллиардер известен умением принимать сложные сделки на рынках с высокой волатильностью.

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Однако в этом году, когда пандемия привела к масштабному краху фондовых рынков, Баффет не только не совершал инвестиционных соглашений, но и продал акции крупнейших американских авиакомпаний. Он заявил, что инвестиции в авиаперевозчиков были ошибкой.

В то же время, сама Berkshire Hathaway накопила рекордные запасы средств: по состоянию на май 2020 их общая сумма составляет 137 млрд долларов.

Так как Уоррен Баффет не воспользовался ситуацией с обвалом на фондовых рынках, когда акции ряда компаний стоили очень дешево, другие эксперты рынка начали говорить, что инвестор потерял свой дар принимать выгодные сделки в кризис. Инвестор, в свою очередь, во время собрания акционеров объяснил свою неактивность тем, что он просто не видит привлекательных инвестиционных возможностей на рынке.

По словам профессора финансов школы бизнеса при Университете Мэриленда Дэвида Кэсси, то, что Berkshire Hathaway приобрела активы Dominion Energy является знаком, что Уоррен Баффет готов и дальше инвестировать в компании, несмотря на пандемию.