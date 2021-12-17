Інвестори нервують через ризик Росії, – Милованов про загрозу для економіки України

Є ряд факторів, які заважають розвитку економіки України. Тактично дуже впливає нервозність і невизначеність пов'язана з Росією.

Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов. За його словами, це впливає і на те, що інвестори починають виходити з України.

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"Проте обсяги виходу маленькі. Наприклад, бачимо те, що державну позику іноземці потроху продають. У них було 9,5 %, а стало 8,9%. Це небагато, але є така тенденція. Довгостроково, звичайно, це впливає", – сказав Милованов.

Будь-які інвестори, внутрішні й зовнішні, нервують через ризик Росії. Це зовнішній фактор,

– додав він.

Що ще загрожує Україні

За словами Милованова, на інвесторів впливає ще й внутрішній фактор. До нього входить судова система, питання справедливості, питання рівних правил гри, корупція.

Якщо говорити про судову й правоохоронну систему й про закон, то за цим є конкретні персоналії й прізвища. Їх багато. Але ми бачимо, що 30 років ці прізвища змінюються, а проблема залишається. Тимофій Милованов Радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки

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