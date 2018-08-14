Інженери створили дрона з ногами: фото і відео

У Японії інженери створили унікальний дрон, який обладнали ногами. Ці "ноги" можна окремо прикріпити або зняти з літального апарату.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

Ці "ноги" допомагають роботові підтримувати баланс і автоматично підлаштовуються під темпу руху. Дрон також обладнаний штучним інтелектом. Тож робот визначає траєкторію руху і направляє "ноги" у потрібну сторону.

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Щоправда, робот може пересуватись лише по лабораторії. Наразі розробники працюють, аби додати до нього функцію ходьби по бездоріжжю.

Розробку планують використовувати для розваг, наприклад у віртуальній реальності. Робот має виконувати рухи, які в реальності робити складно.

Робота-дрона навчили ходити

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