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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інженери створили дрона з ногами: фото і відео

110 Читать новость на русском
Дрон, що може ходити
Дрон, що може ходити / spectrum.ieee.org

У Японії інженери створили унікальний дрон, який обладнали ногами. Ці "ноги" можна окремо прикріпити або зняти з літального апарату.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

Ці "ноги" допомагають роботові підтримувати баланс і автоматично підлаштовуються під темпу руху. Дрон також обладнаний штучним інтелектом. Тож робот визначає траєкторію руху і направляє "ноги" у потрібну сторону.

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Щоправда, робот може пересуватись лише по лабораторії. Наразі розробники працюють, аби додати до нього функцію ходьби по бездоріжжю.

Розробку планують використовувати для розваг, наприклад у віртуальній реальності. Робот має виконувати рухи, які в реальності робити складно.

Робота-дрона навчили ходити

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Теги: Техно робототехніка Японія Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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