"Бо не запросили голову облради": заступниця директора Львівської філармонії звільняється

Заступниця гендиректора Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Іоланта Пришляк подала у відставку. Цю посаду жінка обіймала понад 20 років.

Визначальною причиною, яка вплинула на її рішення, Пришляк назвала нещодавній інцидент з головою облради.

Чому Іоланта Пришляк йде з Львівської філармонії?

За словами Пришляк, виконувач обов'язків голови Львівської облради Юрій Холод заборонив виступ симфонічного оркестру INSO-Lviv на заході, куди колектив був запрошений.

Довідка: Іоланта Пришляк є також головою правління симфонічного оркестру INSO-Львів. За інформацією ZAXID.NET, конфлікт виник через виступ оркестру на відкритті першої Конференції українських студій "Україна у світі", яка проходила у Львівській опері. Попри суперечку, оркестр усе ж виступив на заході.

Своє розпорядження Холод передав в усній формі гендиректору філармонії.

Причиною заборони стало те, що "голову обласної ради не запросили на цей захід і не надали йому слова".

Пізніше Іоланта Пришляк поговорила з головою облради, який запитав її, чи бачила вона сценарій заходу.

Для мене це стало підтвердженням того, що предметом його втручання була не діяльність оркестру, а обставини, не пов'язані з його професійною роботою,

– наголосила Пришляк.

Вона додала, що комунальні заклади не повинні ставати інструментом для виконання особистих рішень чиновників. За її словами, через таке втручання вона більше не бачить можливості працювати у філармонії, тому вирішила звільнитися.

Наступного дня Юрій Холод відреагував на її заяву. Він подякував Пришляк за понад 20 років роботи та внесок у розвиток симфонічного оркестру INSO-Львів.

Також він наголосив, що культура має залишатися поза особистими конфліктами, а мистецькі колективи повинні спокійно працювати. Водночас Холод не прокоментував причини конфлікту та рішення Пришляк.

Після заяви Пришляк у соцмережах з'явилося багато дописів на її підтримку.

Зокрема колишня заступниця міністра культури Галина Григоренко заявила, що ця ситуація демонструє застарілі підходи до управління культурою, коли чиновники намагаються впливати на роботу мистецьких установ через їхнє фінансування.

Іоланту Пришляк також підтримав симфонічний оркестр INSO-Львів, який зараз перебуває на гастролях у Словаччині. Музиканти заявили, що мистецтво не повинно ставати інструментом політичних амбіцій чи особистих інтересів.

Генеральний директор Львівської національної філармонії Ігор Муравйов зауважив, що всі питання щодо роботи культурних установ потрібно вирішувати через професійний діалог, взаємну повагу та відповідно до закону. Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб перевести конфлікт із публічної площини до конструктивного обговорення.