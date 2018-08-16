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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ioutdoor показала найтонший смартфон серед усіх захищених

169 Читать новость на русском
Смартфон Ioutdoor Х.
Смартфон Ioutdoor Х. / ioutdoor.cc

Компанія Ioutdoor анонсувала вихід нового смартфона Ioutdoor Х. Новинку компанія називає найтоншим смартфоном у захищеному сегменті ринку.

Про це повідомляє ilenta.com.

Щоправда, яку товщину отримав "рекордсмен", у Ioutdoor не уточнили. При цьому відомо, що новий смартфон отримає дисплей зі співвідношенням сторін 18: 9, що займає 82% усієї передньої кришки.

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Пристрій працюватиме на чіпсеті Helio P23, та отримає 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті. Основна камера матиме два модулі на 16-Мп і 8-Мп. Роздільна здатність фронтальної камери складе 8 Мп.

Також відомо, що Ioutdoor Х буде оснащений сканером відбитків пальців та буде підтримувати технологію розпізнавання особи. Модель матиме модуль NFC. Операційна система – Android 8.1 Oreo.

Обсяг батареї, від якої живитиметься смартфон, складе 3400 мАг. Корпус захищений від проникнення вологи і пилу за стандартом IP68.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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