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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

iPhone 6 спалахнув у машині китаянки: відео

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iPhone 6 спалахнув у машині китаянки
iPhone 6 спалахнув у машині китаянки

У Китаї жінка віддала свій iPhone 6 у ремонт, а після того, як його забрала смартфон загорівся у машині. Жінка віддала пристрій не в сервісний центр Apple, а в майстерню, що немає ліцензії на ремонт продукції компанії Apple.

Про це пише dailymail.

Жінка поставила відремонтований смартфон на приладову панель машини. Під час поїздки він почав диміти, а далі загорівся. На щастя, ніхто не постраждав, користувачка відбулась переляком.

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У майстерні вже визнали, що батарея була поганої якості, що і могло спричинити загоряння. При цьому постраждала клієнтка вимагає виплати моральної компенсації від майстерні.

iPhone 6 спалахнув у машині

Користувачка вимагає компенсацію 

Та ремонтники не поспішають виплачувати компенсації, натомість пропонують ще раз відремонтувати палаючий смартфон.

iPhone 6 спалахнув у машині: відео 

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Теги: Смартфони iPhone Техно Apple Китай
Джерело: 24 Канал
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