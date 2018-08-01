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iPhone вже не такий бажаний: Huawei обігнала Apple за кількістю проданих смартфонів

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Huawei обігнала Apple за кількістю проданих смартфонів
Huawei обігнала Apple за кількістю проданих смартфонів / jekenthetwel.com

Китайська корпорація Huawei вперше у своїй історії обігнала компанію Apple за кількістю проданих смартфонів у світі. Про це відзвітували у компанії International Data Corporation (IDC).

Про це повідомляє видання DW.

Так, у другому кварталі цього року Huawei продала 54,2 мільйона смартфонів – це 15,8% світового ринку. При цьому за цей же період було продано 41,3 мільйона iPhone, що зайняло 12,1% ринку. Таким чином Apple, вперше за останні 8 років, опустився на третє місце за кількістю проданих у світі смартфонів.

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При цьому перше місце досі займає компанія Samsung. Компанія продала 71,5 мільйона смартфонів, а її ринкова частка склала 20,9%. На четвертому і п’ятому місцях розмістилась ще дві китайські компанії Xiaomi і Oppo відповідно.

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Теги: Техно Смартфони iPhone Huawei Apple
Джерело: 24 Канал
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