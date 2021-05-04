В Іраку обстріляли ракетами військову базу "Айн аль-Асад"

Іракську базу "Айн аль-Асад" розстріляли ракетами. Там базуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки та інші іноземні сили.
Джерело:Al Arabiya
На військові бази випустили не менше, ніж 3 ракети. Це сталось у вівторок, 4 травня.
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В результаті обстрілу іракської бази постраждалих немає. Відповідальність за обстріли наразі на себе ніхто не взяв.
Що відомо про "Айн аль-Асад"
- База "Айн аль-Асад" розташовується в 110 кілометрів на захід від Багдада.
- Вона є однією з найбільших військових баз, де перебувають американські солдати в Іраку.
- Раніше базу неодноразово обстрілювали. Тоді Вашингтон звинувачував в атаках чинні у країні проіранські угруповання.
Неодноразові обстріли баз Іраку
- На території міжнародного аеропорту Багдада 23 квітня обстріляли американську військову базу. В результаті обстрілів поранили громадянина Іраку.
- США і Ірак змогли домовитися про те, що на території країни не буде американських військовослужбовців і іноземних військових баз.
- Президент США Джо Байден повідомив про виведення американських військових з зони Перської затоки.