В Іраку обстріляли ракетами військову базу "Айн аль-Асад"

Іракську базу "Айн аль-Асад" розстріляли ракетами. Там базуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки та інші іноземні сили.

На військові бази випустили не менше, ніж 3 ракети. Це сталось у вівторок, 4 травня.

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В результаті обстрілу іракської бази п остраждалих немає. Відповідальність за обстріли наразі на себе ніхто не взяв.

Що відомо про "Айн аль-Асад"

База "Айн аль-Асад" розташовується в 110 кілометрів на захід від Багдада.

Вона є однією з найбільших військових баз, де перебувають американські солдати в Іраку.

Раніше базу неодноразово обстрілювали. Тоді Вашингтон звинувачував в атаках чинні у країні проіранські угруповання.

Неодноразові обстріли баз Іраку