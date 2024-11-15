Іран будує укриття під російські Су-35: Defense Express показало супутникові знімки

Іран може працювати над будівництвом укриттів для російських винищувачів. Мовиться про Су-35.

З'явились супутникові знімки, на яких видно, що Іран може будувати укриття для винищувачів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Укриття підходять для Су-35

У виданні відзначили, що на супутниковому знімку за вересень 2024 року можна побачити зведення арочних укриттів на третій тактичній авіабазі в Ірані в районі міста Хамадан.

Журналісти дізнались, що розмір цих укриттів становить приблизно 25 метрів на 30 метрів. Такі укриття надто великі для літаків F-4 Phantom, які там базуються. Водночас вони підходять для Су-35С, які належать Росії.



Супутникові знімки / Фото Defense Express

При цьому журналісти звертають увагу на доцільність таких дій Ірану, оскільки з 2013 року в країні зводили підземні укриття на авіабазі Eagle 44. Її ввели в експлуатацію у 2023 році.

Спочатку там, ймовірно, планували розмістити F-4 Phantom, але проте згодом там помітили макет Су-35. З цього можна зробити висновок, що Іран хотів адаптувати Eagle 44 під російські літаки.

Водночас офіційних підтверджень цьому немає, а також невідомо, коли почнуться поставки Су-35 до Ірану, якщо вони будуть.