ГУР та МЗС евакуювали з Ізраїлю 176 людей: серед них – 133 громадянина України

Українська розвідка та МЗС України провели спільну операцію з евакуації з Ізраїлю 176 людей. Серед них було 133 громадянина України.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо про евакуацію українців з Ізраїлю

У розвідці розповіли, що провели операцію разом з МЗС 22 червня. Окрім 133 українців, серед евакуйованих 176 людей були також і громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

Однак із жительок Київщини розповіла про свій шлях з Ізраїлю на батьківщину.

Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну,

– зазначила українка.

Українська розвідка та МЗС успішно евакуювали 176 людей з Ізраїлю / Фото ГУР МО

У ГУР зауважили, що ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Ще одна евакуйована киянка розповіла, що, коли почалися обстріли, вона із синочком гостювала у мами в Тель-Авіві.

"Наш рейс скасували та мама звернулася до посольства, щоб допомогли нам виїхати. Ми щиро вдячні усім, хто допоміг це зробити. Вдячні Україні, що не залишає своїх громадян у біді. Я щаслива, що уже тут", – розповіла жінка.

Українська розвідка також висловила вдячність офіційним представникам Республіки Молдова за сприяння в проведенні евакуації.

Зверніть увагу! У ГУР розповіли, що, якщо ви бажаєте евакуюватися з Ізраїлю, тоді там рекомендують звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном: (+972) 54 667 67 82 або електронною поштою: emb_il@mfa.gov.ua.



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