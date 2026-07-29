Без прямих ударів: що може зробити Іран після своїх погроз у бік України

Поки Іран демонструє готовність до нового загострення на Близькому Сході, Україна може зіткнутися з іншою загрозою. Тегеран здатен піти на крок, який суттєво посилить російські можливості для ударів.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що Іран може бути зацікавлений у передачі Росії частини своїх балістичних ракет. За його словами, такий сценарій був би вигідним обом країнам.

Чому Іран може передати Росії балістичні ракети

На думку Тараса Жовтенка, Тегеран має одразу кілька причин допомогти Кремлю саме балістичним озброєнням. По-перше, це дасть змогу перевірити власні ракети в реальних бойових умовах, а по-друге – отримати від Росії додаткові вигоди у відповідь.

Для Ірану це було б логічно. Ширше використання іранської балістики на руку виробникам ракетної зброї, адже вони зможуть побачити, як ця зброя показує себе в умовах масованого застосування,

– пояснив експерт.

Він нагадав, що під час останнього загострення між Іраном, США та Ізраїлем Тегеран переважно використовував ударні безпілотники. Через це американські сили та їхні союзники витратили значну частину запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

Під час активної фази конфлікту Ірану зі США Росія застосовувала менше "Шахедів" проти України.

Очевидно, що певна частина безпілотників, вироблених у Росії за іранським зразком, пішла саме на потреби Ірану,

– зазначив Жовтенка.

Він пояснив, що зараз Росія значно більше зацікавлена саме в балістичних ракетах, ніж у безпілотниках. Якщо проти дронів Україна вже має відносно доступні й ефективні засоби боротьби, то перехоплення балістики залишається набагато складнішим завданням.

Експерт із міжнародної безпеки про загрозу з боку Ірану: відео

Наразі не йдеться про масове постачання, адже сам Іран потребує цього озброєння. Водночас передача навіть частини арсеналу може суттєво посилити можливості Росії.

"Спроба передати росіянам балістику, яка матиме радіус дії приблизно у півтора раза більший, ніж ракети, які вони зараз активно використовують, – це цілком реалістичний і потенційно дуже небезпечний варіант розвитку подій", – підсумував Тарас Жовтенко.