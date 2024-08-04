Іран планує запустити з Сирії дрони по території Ізраїлю у межах удару-відповіді, – ЗМІ

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що Іран планує атакувати Ізраїль безпілотниками. Їх можуть запустити із районів поблизу Дамаска та з сирійської пустелі.

Місце обрано, ймовірно, з огляду на те, щоб атака виглядала так, ніби БпЛа запустили підтримувані Іраном групи ополчення в Іраку. Цією атакою Іран хоче відомстити за вбивства лідерів Хезболли та ХАМАС минулого тижня.

Дивіться також Загострення на Близькому Сході: показуємо на карті зону потенційного конфлікту

Лідер Хезболли заявив, що війна з Ізраїлем вступила в "нову фазу"

Видання Al Jazeera повідомило, що лідер Хезболли Хасан Насралла в четвер, 1 серпні, заявив про "нову фазу війни з Ізраїлем". Він вважає, що ізраїльська сторона "перетнула червоні лінії".

"На всіх фронтах підтримки ми вступили в нову фазу, яка відрізняється від попередньої. Сьогодні (Ізраїлю – 24 Канал) доводиться чекати, чекати гніву тих, хто почесні в цій нації, помсти з боку почесних людей цієї нації … за всю пролиту кров", – заявив лідер воєнізованого угруповання.

Насралла також запевнив, що відповідь за вбивство Ізраїлем військового керівника Хезболли Фуада Шукра в Бейруті "неминуча" і йдеться про "реальну, вивчену" відповідь.

Ізраїль готовий до відповіді за вбивство Шукри

Ізраїль заявив, що готується до удару у відповідь з боку Ірану та його союзників. Зокрема, видання The Jerusalem Post заявило, що Іран може атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня у Тиша-Бе-ав – день національного трауру єврейського народу.

Ізраїль дуже готовий до будь-якого сценарію – як оборонного, так і наступального. Ми стягнемо дуже високу ціну за будь-який акт агресії проти нас,

– заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Ізраїльські військові також додали, що Шукру було вбито у відповідь на напад, унаслідок якого загинули 12 дітей, які грали у футбол в Мадждал-Шамсі на окупованих сирійських Голанських висотах. Вони також додали, що той керував численними атаками на ізраїльські об'єкти.

Тим часом Хезболла заперечує свою відповідальність за цей інцидент. Насралла заявив, що їхні "внутрішні розслідування" показали, що вони "не мають нічого спільного" з нападом.

США зобов'язалися захищати Ізраїль

У звіті Сирійської обсерваторії з прав людини, яку сирійські військові аналітики звинувачують у "масовому вигадуванні", також зазначено, що іранські проксі-групи нібито наказали не націлюватися на американські військові бази, якщо США не братимуть участі в захисті Ізраїлю під час запланованого нападу.

Втім, Байден наголосив, що Штати зобов’язані захищати безпеку Ізраїлю "від усіх загроз з боку Ірану".

Ці погрози надійшли після того, як Ізраїль убив командира Хезболли Фуада Шукра, через кілька днів після ракетного обстрілу терористичної групи, внаслідок якого загинули 12 молодих людей у ​ місті Мадждал-Шамс на Голанських висотах. Смерть політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, яка сталася через кілька годин у Тегерані, також багато хто приписує Ізраїлю, хоча він не взяв на себе відповідальність за це,

– пояснюють ізраїльські ЗМІ.