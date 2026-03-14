Іран погрожує атакувати Україну: яка відстань між країнами на карті та яка зброя здатна долетіти

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі 14 березня пригрозив Україні ударами. Причина – допомога Ізраїлю дронами на тлі війни на Близькому Сході.

24 Канал показує відстань між країнами на карті та розповідає, які іранські ракети можуть долетіти до України.

Як далеко Іран і що може долетіти до України?

Між Іраном та Україною велика відстань: між Києвом і Тегераном – близько 2300 тисяч кілометрів напряму, а від північно-західних кордонів Ірану до півдня України – понад 1000.

Де розташований Іран: дивіться на карті

Попри таку відстань, деякі іранські ракети можуть досягнути українських міст. Дальність деяких із них оцінюється у 2000 кілометрів і більше.

Наприклад, "Хоррамшахр" або її четверте покоління "Хейбар" може долати до 2000 кілометрів.

"Седжил" – ще одна важка двоступенева ракета великої дальності, яка була доведена до 2500 кілометрів.

Є ще одна ракета – "Шахаб-3". Її дальність понад 1300 кілометрів, але вона має й вдосконалені версії. Зокрема, "Гадр", яка може літати на відстані 2000 кілометрів.

На озброєнні Ірану є також ракета "Емад", яка спроможна атакувати цілі за 1800 кілометрів.

Відповідно, усі ці ракети легко можуть досягти Східної Європи. Але, на жаль, цими далекобійними ракетами можливості Ірану не обмежуються.

Окрім ракет, на далекі відстані, а саме 2000 кілометрів і більше, можуть літати БпЛА "Шахед", "Араш", "Мохаджер".

До речі, українська ракета "Довгий Нептун" має дальність до 1000 кілометрів. Приблизно на таку ж відстань може літати БпЛА "Лютий", FP-1, "Бобер", UJ-22 Airborne.

Зауважимо, що політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що Іран дійсно має можливість вдарити майже по будь-якій європейській країні, але це автоматично втягне весь континент у війну. Після цього іранський режим не виживе.

Як Україна допомагає Близькому Сходу?