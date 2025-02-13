Що не так з новим іранським дроном-камікадзе із підводним стартом: аналіз Defense Express

Іран адаптував свій дрон-камікадзе Rezvan для підводного запуску. Втім, щодо його ефективності є певні сумніви.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також Дрони на оптоволокні змінюють хід війни: як працюють і чи складно ними керувати

Що відомо про новий іранський дрон-камікадзе

Нещодавно в Ірані був продемонстрований новий дрон-камікадзе з підводним стартом, який планується запускати з підводного човна або безекіпажної субмарини.

Цей дрон є модифікацією раніше представленого Rezvan, який спочатку запускався з транспортно-пускового контейнера, тому конструкція цього БпЛА має складні крила, що дозволило його переформатувати на дрон з підводним стартом.

Іран показав запуск дрона-камікадзе з підводним стартом: дивіться відео

Які характеристики нового дрона

Згідно з заявленими характеристиками, Rezvan здатний діяти на відстані до 20 кілометрів протягом 20 хвилин. Хоча тип і маса бойової частини не розголошуються, виходячи з відео можна припустити, що дрон має потужну осколково-фугасну бойову частину, хоча, ймовірно, є варіант з кумулятивною БЧ для ураження техніки.

Запуск відбувається, ймовірно, з 533 міліметрового контейнера, який вистрілюється з торпедного апарата субмарини або безекіпажного підводного човна.

Коли контейнер спливає, передня кришка відлітає в сторону, а з контейнера вилітає сам дрон з твердопаливним прискорювачем.

Поки прискорювач працює, дрон готується до самостійного польоту, тобто розкриває крила і запускає власний двигун для продовження польоту.

Які є проблеми із новим іранським дроном

Попри те, що подібні системи запуску вже використовуються у Франції та США, де з підводних човнів запускалися зенітні ракети MICA A3SM та протикорабельні ракети UGM-84B Harpoon, для дрону Rezvan постає питання наведення на ціль.

Навіть якщо дрон має "машинний зір", то чи буде він повністю автономним та як буде відбуватись селекція цілі. Чи реалізовано зв'язок з оператором та яким чином. Тобто всі ті проблеми, які супроводжують й розробку німецької ракети для підводних човнів IDAS, розробка якої займе 30 років,

– зазначають у виданні.

Аналітики також зауважили, що для керування дроном Rezvan потрібен радіоканал тому питання, як забезпечити стабільний зв'язок в умовах підводного запуску. Для цього, ймовірно, буде потрібно піднімати антену над хвилями, або розмістити її на рубці та впливати на перископну глибину, або випускати буй з антеною, що може бути проблематичним під час поганих погодних умов.

Всі ці фактори роблять застосування такого дрона доволі ситуативним.