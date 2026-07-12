Ситуація на одному з найважливіших морських маршрутів світу досягла критичної точки ескалації. Раптове рішення військових загрожує глобальній безпеці та може спровокувати масштабний збройний конфлікт.

У ніч на 12 липня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив про повне закриття Ормузької протоки для будь-якого судноплавства, про що повідомляє видання RBC Ukraine. Радикальний крок іранська сторона пояснює діями кількох цивільних суден, які нібито відмовилися виконувати накази військових і спробували пройти через акваторію несанкціонованим маршрутом.

Чому Іран заблокував стратегічну протоку?

Згідно з офіційною заявою військово-морських сил КВІР, екіпажі ігнорували попередження про необхідність негайно змінити курс. У результаті одне з суден, яке, за твердженням Тегерана, загрожувало морській безпеці через відключені навігаційні системи, зазнало удару та було примусово зупинене іранськими військовими.



Поки що жодне судно не зможе пройти через протоку / Фото: Getty Images

Після цього інциденту офіційний Тегеран оголосив, що стратегічно важлива артерія залишатиметься повністю заблокованою до подальшого повідомлення. Головною умовою для відновлення судноплавства іранська влада називає повне припинення втручання з боку США.

Жодному судну не буде дозволено пройти через нього,

– йдеться в офіційній заяві КВІР.

Окрім цього, іранське командування висунуло жорсткий ультиматум: будь-яка спроба військової відповіді або новий акт агресії під приводом цього інциденту викличе негайний і нищівний удар. Головними мішенями для атак у такому разі стануть американські військові бази, розташовані на Близькому Сході.

Як реагують США та чи можлива велика війна?

Варто зазначити, що цього тижня між Вашингтоном та Тегераном уже двічі відбувся обмін ударами, спровокований іранською атакою по трьох торгових суднах. Хоча після цього прямі зіткнення тимчасово припинилися, Дональд Трамп заявив, що режим перемир'я остаточно закінчився. Напередодні у засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що США вимагають від Ірану публічного підтвердження припинення атак на торговий флот та негайного відкриття всіх судноплавних шляхів у акваторії Перської затоки.

Незважаючи на безпрецедентне загострення ситуації в протоці, сторони попередньо погодилися продовжити переговорний процес. Однак, за даними порталу Axios, Білий дім активно готується до найгіршого сценарію, який передбачає багатоденний або навіть багатотижневий обмін ракетними та авіаційними ударами через кризу навколо Ормузької протоки.



Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою / Фото: Clash Report

Що відбувалося в Ормузькій протоці раніше?

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Нагадаємо, що нинішній інцидент є продовженням тривалого протистояння. Під час попередньої атаки судно отримало незначні пошкодження корпусу, але змогло продовжити рух самостійно. Тоді американська сторона намагалася переконати Тегеран відмовитися від планів контролювати судноплавство, пропонуючи розблокувати 6 мільярдів доларів із заморожених іранських активів.

Проте Іран відхилив цю пропозицію. За оцінками міжнародних експертів, Тегеран прагне запровадити постійну плату за прохід цивільних суден через протоку, що може приносити іранському режиму до 40 мільярдів доларів щорічного доходу.