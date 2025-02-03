Можуть завдати ударів по Європі: Іран таємно розробляє ядерні ракети, – The Telegraph

Іран розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3000 кілометрів. Відповідні проєкти ісламському режиму передала Північна Корея.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Іран розробляє ядерні ракети

За даними національної ради опору Ірану (NCRI), Корпус вартових ісламської революції розширює свої збройні програми. Так, опозиційна група у вигнанні заявила, що 2 об'єкти, замасковані під пускові установки для запуску супутників зв'язку, були використані для прискореного виробництва ядерних боєголовок.

Повідомляється, що ці об'єкти під контролем Організації передових оборонних досліджень. Йдеться про підрозділ іранського режиму, що займається розробкою ядерної зброї.

Іранські мулли є майстрами брехні, обману та ухилення. Понад два десятиліття вони використовували переговори та поблажливість Заходу як засіб для просування своєї програми ядерної зброї, загрожуючи глобальному миру та стабільності,

– наголосила американська представниця NCRI Сунна Самсамі.

Видання зазначає, що на першому об'єкті, розташованому на ракетному полігоні Шахруд, фахівці працюють над створенням ядерної боєголовки, яку можна встановити на твердопаливну ракету Ghaem-100 з дальністю польоту 3000 кілометрів.

Ракети з такою дальністю дозволять Ірану завдавати ядерних ударів вглиб Європи зі своєї території – як по Греції, так і по регіональних цілях, таких як Ізраїль, заклятий ворог Тегерана,

– зауважило видання.

Радіус дії ракет / Інфографіка з The Telegraph

Уже відбулося щонайменше 3 успішних запуски цієї ракети. За словами NCRI, вона "посилює здатність режиму розгортати ядерну зброю". У КВІР також оголосили про плани випробувати досконаліші ракети Ghaem-105 в найближчі місяці.

Попередні випробування на цьому полігоні проводилися як запуски супутників, оскільки ракети були описані як "супутникові носії", щоб приховати передбачувану ракетно-ядерну програму режиму,

– повідомили в NCRI.

На оприлюднених знімках із супутника видно велику бетонну платформу. З неї мобільні пускові установки можуть запускати ракети в небо.

Іран розробляє ядерні ракети / Фото з The Telegraph

Другий об'єкт, розташований приблизно за 70 кілометрів на південний схід від міста Семнан. Він використовується для розробки ракет "Сіморг", що базуються на північнокорейських розробках.

Вони схожі на північнокорейську UNHA-1 – 18-метрову ракету, яка, за словами Пхеньяна, є "одноразовою ракетою для виведення обладнання в космос".

Значна частина полігону розташована під землею. Це зроблено, аби приховати роботи від розвідувальних супутників, що роблять знімки місцевості.

До речі, аби ще більше приховати військове призначення ракетного полігону Семнан, режим назвав його полігоном імені Імама Хомейні на честь іранської космічної організації й проводив запуски балістичних ракет під виглядом запусків супутників.