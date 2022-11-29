Гол ціною ушкодження: США забили у ворота Ірану на ЧС-2022

Збірні Ірану та США зіграли один проти одного на чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі у вівторок, 29 листопада. Рахунок в цьому матчі відкрили американці в першому таймі.

Збірній США в цьому матчі треба було лише перемагати, щоб виходити в 1/8 фіналу. Іранців же влаштовувала і нічия для цього.

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Це відзначилося і на перебігу подій на полі. Іранці майже не атакували, зате великими силами захищалися. Натомість американці не могли пройти ці захисні редути, а дальні їх удари були заблоковані.

Та на 38-й хвилині американцям таки вдалося забити гол. МакКенні помітив забігання Деста правим флангом у штрафний майданчик. Тож він зробив закидання йому на хід. А вже захисник головою спрямував м'яч вздовж лінії воріт на Пулішича. Той випередив одразу двох захисників та в падінні пробив по воротах, забивши гол.

Правда сам Пуліщич в цьому епізоді отримав ушкодження, зіштовхнувшись з голкіпером Бейранвандом. Тож після взяття воріт залишився лежати на газоні. Йому після цього за межами поля допомогу надавали медики. І футболіст таки повернувся в гру. Але вже після перерви Пулішич на поле не вийшов – його замінили.

Відео голу Пулішича у ворота Ірану