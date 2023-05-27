Загроза для Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету, дальністю 2 000 кілометрів

В Ірані заявили про успішне випробування нової балістичної ракети Khorramshahr-4, дальність якої становить 2 000 кілометрів. Такі випробування уже викликають побоювання в Ізраїлю, адже такими ракетами Іран може атакувати цю країну.

Випробування ракети Іраном відбулося на тлі того, що напередодні в Ізраїлі заявили, що не виключають військових дій проти Тегерана через його ядерну програму. Тепер же Іран заявляє, що може атакувати Ізраїль та військові бази США на Близькому Сході.

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Іран заговорив про "допомогу друзям"

Міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані під час випробувань заявив, що нова ракета призначена для "друзів" країни, щоб "допомогти миру та стабільності в регіоні та надати їм всіляку підтримку". Тільки от не зрозуміло, чи йдеться про "друзів" у вигляді арабських держав, чи і Росії також. Адже Іран досі залишається єдиною країною світу, яка офіційно надає військову допомогу Росії.

Державне телебачення Ірану транслювало кілька секунд відеозапису запуску модернізованої версії іранської балістичної ракети. Khorramshahr-4 здатна нести боєголовку вагою 1,5 тонни. Цікаво, що для підготовки до запуску, як заявляють в Ірані, потрібно 12 хвилин через нове ракетне паливо. Є ймовірність, що у розробці палива допомагали росіяни.

Випробування іранської балістичної ракети:

Цю ракету в Ірані також називають "Хейбар". Ця назва символічна, адже так називався єврейський замок, який тільки на початку існування ісламу захопили мусульмани.

Реакція США та Ізраїлю

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що розробка і розповсюдження балістичних ракет Іраном становить серйозну загрозу регіональній і міжнародній безпеці та залишається серйозною проблемою нерозповсюдження.

Водночас начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві та інші високопоставлені генерали уже заявили, що є загроза війни з Іраном.