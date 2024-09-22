Чому Іран затримав постачання Росії пускових установок для ракет Fateh-360: в ISW пояснили

Іран затримав постачання Росії пускових систем до ракет Fateh-360. Ймовірно, це сталося через рішення надати пріоритет відправленню додаткових ракет, а не громіздких і легко замінних пускових установок. Росія зможе без проблем знайти їм альтернативу.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Іран затримав постачання Росії пускових установок для ракет Fateh-360

У матеріалі ISW йдеться, що така домовленість дозволяє обом країнам уникнути логістичного тягаря транспортування пускових установок і непомітніше передавати самі ракети.

Тобто, як пишуть аналітики, ланцюг постачання можна краще приховати і вкотре заперечити участь Ірану у військових діях Росії.

В ISW наголосили: той факт, що Іран не надіслав пускові установки, сам по собі не вказує на його прихильність до підтримки російських військових зусиль.