Іран готовий підтримати припинення вогню в Лівані, однак за однієї умови

Іранська сторона запропонувала підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Газі.

Про це пише видання Politico.

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Іран заявив, що підтримає припинення вогню в Лівані за певної умови

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив цю заяву в п'ятницю в Бейруті, під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до ліванської столиці після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову Хезболли Хасана Насраллу.

Очільник іранського МЗС Арагчі підкреслив "важливість використання всіх дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону у боротьбі з сіоністським окупаційним режимом".

Поки іранський міністр зустрічався з представниками Лівану та Хезболли у Бейруті, Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по вищих командирах угруповання, пише Politico.