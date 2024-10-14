Іран зробив нову заяву про передачу Росії балістичних ракет на тлі нових можливих санкції ЄС

В Ірані вкотре заперечили передачу балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Примітно, що цю заяву він зробив напередодні того, як ЄС має запровадити санкції проти Ірану

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"Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію", – зазначив міністр.

За словами міністра, ірано-російська військова співпраця не є новою, має свою історію задовго до початку війни Росії проти України.

Аббас Аракчі також звинував країни Європи у тому, що вони "забезпечили ізраїльський режим усіма видами сучасної зброї та опосередковано брали участь у військовій операції проти Ірану".

Передача іранських ракет Росії

У вересні високопосадовці США, посилаючись на розвіддані, заявили про те, що Росія отримала балістичні ракети з Ірану для війни в Україні. У ЄС теж заявили, що мають "достовірну інформацію" про передачу іранських балістичних ракет Росії, а глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель запропонувавввести пакет санкцій проти Ірану у відповідь.

Reuters з посиланням на європейських дипломатів і чиновника ЄС повідомило про те, що у понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз має намір запровадити санкції проти осіб і організацій, пов'язаних з передачею Іраном балістичних ракет Росії.

Крім того, на умовах анонімності високопосадовець ЄС повідомив виданню, що Аракчі заявив Боррелю під час зустрічі, що Іран поставив Росії "ракети малої дальності", які можуть літати на відстань до 250 кілометрів. Він наполягав на тому, що ракети не були балістичними.