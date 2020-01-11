Иран три дня лгал миру

Иран официально признал, что сбил украинский "Боинг" над Тегераном.

Они знали об этом три дня и три дня лгали. Но в 21-м веке невозможно утаить такое преступление, совершенное над огромным городом при современных системах контроля воздушной безопасности.

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Сегодня Иран был обязан предоставить для осмотра кабину пилотов, которую два дня прятали от украинских экспертов. Сегодня должны были предоставить записи ко второму черному ящику, где записаны все параметры работы систем самолета и все звуки в кабине. Сегодня должны были предоставить данные радиолокаторов системы управления движением, которые должны показать ракетную атаку.

Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю.

Украина, конечно, теперь обязана совместно с другими потерпевшими странами инициировать заседание Совета национальной безопасности ООН. Украина должна создать международную следственную комиссию по расследованию преступной атаки на украинский самолет. Мы должны получить максимальную информацию от иранских властей о причинах нападения. Необходимо определить и назвать ответственных лиц.

Главные убийцы известны.

Приказ на проведение операции против американских военных баз отдал Верховный главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, верховный аятолла Ирана Али Хаменеи. Применением войск непосредственно командовал командующий КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами. Приказ на боевое применение зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" отдал командующий Аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

Руководство Ирана несет ответственность не только за приказы своим неадекватным войскам. Руководство Ирана не закрыло воздушное пространство и тем самым подставило наш самолет под обстрел. И за это они должны отвечать. Украина должна преподать урок религиозным фанатикам, это нельзя легко спустить с рук.

Также Украине надо проверить вероятную причастность российских военных к атаке на "Боинг". СМИ РФ распространяли информацию, что украинский самолет столкнулся с американским дроном, то есть распространяли намеренную дезинформацию, а значит, хорошо знали об истинной причине катастрофы.

Украина понесла тяжелые и невосполнимые жертвы – погибли 11 наших сограждан.

И речь сейчас не может сводиться только к сумме компенсаций. Мы должны дать самую жесткую оценку религиозным фанатикам, которые это совершили. Нужна скоординированная и системная информационная и политическая кампания, продвижение наших интересов и наших вариантов решений на международном уровне.

Также надо требовать привлечения к ответственности тех официальных лиц Ирана, которые намеренно лгали о "технических неполадках" и о том, что "самолет развернулся на обратный курс". Без сомнения, в этом нас поддержат все цивилизованные страны мира.

Вчера почти сутки эксперты украинской комиссии в Тегеране днем и ночью при свете прожекторов (которые "на всякий случай" взяли сотрудники ГСЧС), разбирались в свезенных на площадку фрагментах самолета. Следует отметить, что все без исключения члены комиссии самоотверженно работают для скорейшего установления причин гибели самолета, проводится огромный объем работ. Источник Цензор. Нет в государственной комиссии сообщает о ходе работ:

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика, в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно – никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий. После последней команды запись обрывается. Больше не было ничего. Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров.

Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой. Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой.

Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях, ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков "Боинга" МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут, наконец, состоялась находка – примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент.

Итак, что теперь мы понимаем:

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.

Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей. Мы рассчитываем, что уже сегодня получим доступ ко всем данным объективного контроля.

По сотрудничеству с иранскими коллегами – возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует, искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".

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