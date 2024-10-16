В Ірані спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі: відео з місця події

На південному заході Ірану в місті Шуштар загорівся невеликий нафтопереробний завод Pars Petro Shushtar. Є інформація про щонайменше одного загиблого, а також кількох поранених внаслідок інциденту.

Загоряння, про який пише Reuters, трапилося напередодні, 15 жовтня. За даними місцевої влади, пожежа виникла внаслідок зіткнення автоцистерни з резервуарами з паливом, наразі триває розслідування.

Дивіться також Шляхом за КНДР: чи може Іран відправити своє військо проти України

В Ірані горить НПЗ у місті Шуштар

Як пише видання, в Ірані спалахнув НПЗ у місті Шуштар, що на південному заході країни. Наразі повідомляють про щонайменше одного загиблого. За інформацією місцевої влади, пожежа спалахнула внаслідок зіткнення бензовоза з паливними цистернами.

Пожежа на НПЗ в Ірані: дивіться відео

Влада Шуштара каже, що наразі загоряння вдалося "взяти під контроль". Однак пожежники та рятувальники й досі залишаються на місці події.

Один із чиновників регіону Хузестан, який розташований на південному заході країни, розповів держінформагентству IRNA, що багато людей отримали поранення.

У місті Шуштар спалахнула пожежа на НПЗ: дивіться відео

Водночас точної кількості постраждалих іранський посадовець не назвав. Нагадаємо, що декілька тижнів тому Західні ЗМІ писали, що Іран передав Росії балістичні ракети, але без пускових установок.