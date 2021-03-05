В Ірані намагались викрасти пасажирський літак прямо під час польоту

В Ірані здійснили спробу викрадення пасажирського літака, проте цьому завадили військові. Поцупити хотіли Fokker 100 авіакомпанії Iran Air, який прямував з Авхаза в Мешхед.

Про інцидент повідомляють ЗМІ з посиланням на Корпус вартових ісламської революції. Літак вилетів ввечері 4 березня.

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Літак екстрено посадили в центральній частині Ірану

Аеропорт Fokker 100 покинув з 10-хвилинною затримкою. Зловмисник, який хотів викрасти літак, планував летіти в одну з країн Перської затоки. Мовиться, ймовірно, про Бахрейн, Саудівську Аравію або Об'єднані Арабські Емірати. В усіх цих країн дуже напружені відносини з Іраном.

Повітряне судно екстрено посадили у місті Ісфахан у центральній частині Ірану. Зловмисника затримали військові. Невідомо, чи він був озброєний та чи висунули йому вже обвинувачення.

Серед пасажирів постраждалих нема

Деталей інциденту не розголошують, проте запевняють: серед пасажирів постраждалих немає. Усі вони успішно завершили свою подорож у цей же день, проте іншим літаком.

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На внутрішніх рейсах завжди перебуває маршал

Зазначимо, що на внутрішніх іранських авіарейсах завжди перебувають маршали повітряної гвардії, аби зупинити напади та спроби викрадення. Останнє для Ірану – не рідкість, особливо після революції 1979 року.

Дивіться на карті, де екстрено посадили літак: