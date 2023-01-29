Як після ракетного удару: Іран сколихнув потужний землетрус – моторошні фото наслідків
Джерело:Aljazeera
В іранському місті Хой 29 січня стався потужний землетрус магнітудою 5,9. Унаслідок землетрусу відомо про кількох загиблих, а також чимало постраждалих.
За даними місцевої влади, щонайменше 816 осіб отримали поранення, деякі з них були доставлені до сусідніх районів для лікування. Відомо про трьох загиблих.
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В Ірані було зафіксовано понад 40 підземних поштовхів
Найсильніший землетрус стався пізно ввечері в суботу, 28 січня, на глибині 7 кілометрів і відчувався також в місті Урмії та кількох інших округах.
З того часу було зареєстровано понад 40 підземних поштовхів, найсильніший з яких мав магнітуду 4,2.
За даними Іранського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу, який стався о 21:44 за місцевим часом, склала 5,9.
Наслідки землетрусу в Ірані / Фото trend.az
Повідомлялося про пошкодження будівель та деяку інфраструктуру в цьому районі. Особливо сильно постраждали житлові будинки в десятках сіл, що оточують Хой.
У деяких з них також сталося відключення електроенергії.
На військових об'єктах в Ірані пролунали потужні вибухи
- 29 січня в Ірані було неспокійно не тільки через землетрус. Уночі в іранських містах зафіксували атаку безпілотників на військові бази та інші підприємства. Унаслідок цього на місцях влучань виникли сильні пожежі.
- Чи не перший вибух пролунав в іранському місті Ісфахан, де безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. Також масштабна пожежа спалахнула на заводі з переробки нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
- Корпус вартових ісламської революції звинувачує в атаці опозиційну організацію "Моджахедін-е Халк" та "сіоністських ворогів". Крім того, в іранських ЗМІ лунають версії про причетність до атаки США та Ізраїлю.