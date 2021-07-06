В Ірані стався вибух на нафтопроводі: є загиблі та постраждалі
Джерело:Mehr News
Поблизу міста Дехлоран, що в Ірані, 6 липня стався вибух на нафтопроводі "Чешме-йе хош". У результаті інциденту загинули 3 людини, ще 4 – отримали поранення.
Нафтопровід вибухнув на півдні іранської провінції Ілам. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.
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Деталі вибуху на нафтопроводі в Ірані
Інцидент стався на відстані 20 кілометрів від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош".
За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 3, а поранених – до 3,
– йдеться в повідомленні.
Усі загиблі та постраждалі – місцеві робітники з Дехлорана.
До слова, раніше інформували про 2 жертв інциденту та 1 пораненого.
Міністр нафти Біджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту. Він також просить допомогти постраждалим працівникам та сім'ям загиблих робітників та інженерів.Довідка. Нафтопровід "Чешме-йе хош" перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.
Попередній схожий інцидент
- На нафтопереробному заводі Petromidia поблизу румунського міста Неводарі 2 липня стався вибух.
- У результаті загинув чоловік, ще 5 людей – постраждали.
Нафтопровід вибухнув біля міста Дехлоран: дивіться карту