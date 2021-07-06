В Ірані стався вибух на нафтопроводі: є загиблі та постраждалі

Поблизу міста Дехлоран, що в Ірані, 6 липня стався вибух на нафтопроводі "Чешме-йе хош". У результаті інциденту загинули 3 людини, ще 4 – отримали поранення.

Нафтопровід вибухнув на півдні іранської провінції Ілам. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.

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Деталі вибуху на нафтопроводі в Ірані

Інцидент стався на відстані 20 кілометрів від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош".

За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 3, а поранених – до 3,

– йдеться в повідомленні.

Усі загиблі та постраждалі – місцеві робітники з Дехлорана.

До слова, раніше інформували про 2 жертв інциденту та 1 пораненого.

Міністр нафти Біджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту. Він також просить допомогти постраждалим працівникам та сім'ям загиблих робітників та інженерів.

Попередній схожий інцидент

На нафтопереробному заводі Petromidia поблизу румунського міста Неводарі 2 липня стався вибух.

У результаті загинув чоловік, ще 5 людей – постраждали.

Нафтопровід "Чешме-йе хош" перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

Нафтопровід вибухнув біля міста Дехлоран: дивіться карту