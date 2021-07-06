В Ірані стався вибух на нафтопроводі: є загиблі та постраждалі

6 липня 2021 , 20:20
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Джерело:

Mehr News

Поблизу міста Дехлоран, що в Ірані, 6 липня стався вибух на нафтопроводі "Чешме-йе хош". У результаті інциденту загинули 3 людини, ще 4 – отримали поранення.

Нафтопровід вибухнув на півдні іранської провінції Ілам. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.

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Деталі вибуху на нафтопроводі в Ірані

Інцидент стався на відстані 20 кілометрів від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош".

За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 3, а поранених – до 3,
– йдеться в повідомленні.

Усі загиблі та постраждалі – місцеві робітники з Дехлорана. 

До слова, раніше інформували про 2 жертв інциденту та 1 пораненого.

Міністр нафти Біджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту. Він також просить допомогти постраждалим працівникам та сім'ям загиблих робітників та інженерів.

Довідка. Нафтопровід "Чешме-йе хош" перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

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Нафтопровід вибухнув біля міста Дехлоран: дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська