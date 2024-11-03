У Тегерані студентка на знак протесту вийшла на вулицю в спідній білизні

В Ірані досі панують суворі обмеження прав жінок. Зокрема, їх змушують носити хіджаби. У разі недотримання цього правила жінок калічать і затримують.

На днях студентка Ісламського університету Азад вийшла у двір кампусу у самій лише спідній білизні, передає 24 Канал із посиланням на Iran International.

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Роздяглася на знак протесту

Зазначається, що дівчина у такий спосіб вирішила висловити протест після того, як зазнала нападу через одяг. За однією з версій, на неї напали через неправильне носіння хіджабу, за іншою – через те, що не носила його. Стверджується, що це зробили співробітники сил безпеки університету та представники проурядової молодіжної організації "Басидж".

Відео зі студенткою, яка ходить територією кампуса в спідній білизні, розповсюдили в соцмережах.

Студентка прийшла до навчального закладу у нижній білизні: дивіться відео

Відомо, що дівчину згодом затримали. Під час затримання вона також зазнала насильства, пише Iran International із посиланням на очевидців. Так, її вдарили головою об двері машини або стовп, що призвело до сильної кровотечі.

Затримання студентки: дивіться відео

Представник університету заявив, що затримана "перебуває під сильним психічним тиском" і має "психічний розлад". Джерела іранської газети Hamshahri кажуть, що студентку можуть помістити до психіатричної лікарні.

Правозахисники Amnesty International в Ірані вимагають негайно відпустити затриману.

Нагадаємо, що у 2022 році упродовж кількох місяців в Ірані тривали масові протести через смерть 22-річної Махси Аміні, закатованої за "неправильне". носіння хіджабу. Внаслідок зіткнень сотні людей загинули, тисячі отримали поранення. Деяких учасників протестів іранська влада в результаті стратила.