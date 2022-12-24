Який іранський "сюрприз" окупанти готують у Криму

На території тимчасово окупованого Криму російське командування інтенсивно форсує підготовку операторів іранських БПЛА типу "Mohajer-6".

Розбір польоту іранської "курки"

Фіксуються прольоти цих БПЛА у повітряному просторі півострова (ймовірно, з тренувальної метою). Партію зазначених дронів доставили на одну з російських авіабаз у Криму кількома літаками військово-транспортної авіації типу Іл-76МД трохи раніше.

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Ймовірно, найближчим часом противник спробує застосувати ці дрони (разом із БПЛА типу "Герань-2") на полі бою.

БПЛА типу "Мохаджер-6" є багатозадачними БПЛА широкого спектру, здатними до виконання як розвідувально-коригувальних завдань (споряджається багатоспектральним обладнанням для цього), так і ударних (може нести до 4 високоточних боєприпасів типу УАБ або КР).

Його серійне виробництво розпочали в Ірані в лютому 2018 року і на сьогодні, за різними оцінками, на озброєнні КВІР (а саме туди він надходив насамперед) є від 60 до 75 одиниць цього дрона. Злітна вага такого "високотехнологічного" продукту перської думки – десь приблизно під 600 кілограмів (з яких, за одними даними, – 100 кілограмів "корисного" навантаження, за іншими – не більше 70 кілограмів).

Розмах крил цієї "бойової курки" – до 10 метрів, довжина – десь до 6 метрів (що означає, що виявити це неподобство, яке літає, відповідними радіолокаційними засобами навряд чи становитиме труднощі).

Дальність дії цього БПЛА, за одними даними, – 200 кілометрів, за іншими – до 500 кілометрів. Його максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину ("крейсерська" – до 155 кілометрів на години), висотна "стеля" становить десь приблизно 5,5 – 6 кілометрів, у повітрі може перебувати, за твердженням свого виробника, не менше 12 годин (насправді злі язики стверджують про 6 – 8 годин).

Актуальне Є відчуття, що поступово щось починається

Про "Байрактар" їм тільки мріяти

Ця фігня вже застосовувалася росіянами під час нинішньої війни. Так, 23 вересня 2022 року зенітний підрозділ повітряного командування "Південь" вперше збив "Mohajer-6" у повітряному просторі України біля узбережжя Чорного моря поблизу Одеси.

На початку жовтня наші ЗМІ оприлюднили фотоматеріали з цієї події, надані нашим Генштабом. На них досить чітко проглядається той факт, що кремлівські м*дили спорядили це корито іранськими ж керованими авіабомбами (УАБ) типу "Ghaem-5" і явно не з метою виконати "проліт братства" над "мамою".

Ще влітку Кремль направив до Ірану відповідну "закупівельну" делегацію за цими БПЛА, і, за приблизними оцінками, зумів своїми "Ілами" перевезти, починаючи з кінця серпня, приблизно 10 – 15 цих "машинок".

Іншими словами, це якийсь перський аналог "Байрактара", здатний ефективно діяти лише в умовах слабкої чи небоєготової ППО. Про що росіяни сьогодні можуть лише мріяти. Однак наполегливо тренують свій персонал до їхнього бойового застосування в Криму і навіть час від часу намагаються посилати цих "мОхерів" у бойові рейди.

Тому сьогодні існує досить висока ймовірність того, що ми ще неодноразово побачимо цих мохерів у своєму повітряному просторі.