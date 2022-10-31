"Може відмовитися від продажу дронів та ракет Росії": чи вплине Україна на Іран

Іран постачає Росії зброю, яку вона застосовує зокрема проти мирного населення України. Окрім дронів-камікадзе, Росія має отримати ще й іранські балістичні ракети

США вже натякнули Ірану

Наша держава та її партнери шукають способи вплинути на Іран, аби припинити продаж цієї зброї окупантам. Україна може зробити це меншою мірою, а от Сполучені Штати справді мають можливість завадити співпраці Ірану та Росії. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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За його словами, США вже показали цілу низку подій у цьому контексті – двічі Ізраїль завдавав ударів по цехах збірки на території Сирії, один раз був знищений військово-транспортний літак з готовою продукцією. Крім того, нещодавно ліквідували 2 високопоставлених військових Корпусу вартових Ісламської революції, один з яких, за деякими даними, займався контролем за постачанням готових дронів до Росії.

Тобто більш ніж красномовно натякнули Ірану,

– зауважив Тизенгаузен.

Тегеран має зважити прибутки і збитки

Політтехнолог пояснив, що використовуючи війну Росії проти України, Іран розпіарив свої дрони на весь світ. Наразі 24 країни так чи інакше ведуть з ним переговори про покупку дронів, і не лише шахідів.

Відтак, якщо зараз створити для Ірану такі умови, за яких прибуток від продажів зброї Росії буде набагато меншим, ніж санкційні втрати, не кажучи вже про воєнний удар, то Тегеран може сильно задуматися про доцільність співпраці з Росією.

"Зрозуміло, що Росія поступилася частиною впливу у Сирії, але Ірану можна створити такі умови, що він відмовиться від продажу дронів та ракет Росії. І США разом із партнерами цілком здатні це зробити", – підсумував Борис Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про можливості впливу на Іран: дивіться відео

Росія може отримати ракети від Ірану вже у листопаді

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія вже у листопаді може отримати від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar SRBM. Відповідно вже наступного місяця окупанти можуть почати використовувати їх для ударів по Україні.

Ця зброя є значно небезпечнішою за іранські шахіди та навіть ракети російського виробництва, оскільки вони характеризуються високою точністю та швидкістю. Ба більше, ці ракети можуть і досить далеко стріляти – вони мають дальність від 300 до 700 кілометрів.