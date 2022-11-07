Росія зможе подвоїти атаки по Україні після того, як Іран надасть їй свої ракети, – розвідка

У Росії зменшилися запаси високоточних ракет. Однак надання балістичних ракет Іраном може змінити ситуацію і ворог може подвоїти свої атаки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Тому Україні потрібна зброя для протидії іранським ракетам, адже та зброя, яка зараз є в нашої країни, неефективна проти них.

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Як Україна може протидіяти іранським ракетам

Вадим Скібіцький заявив, що у Росії залишилося близько 120 крилатих ракет "Іскандер" та близько 40 гіперзвукових ракет "Кинжал". Тобто у росіян суттєво зменшилися запаси високоточних ракет. Однак балістичні іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar можуть дозволити ворогу посилити терор проти мирних українців.

Іранські ракети здатні вражати цілі набагато швидше, ніж ті самі ракети "Іскандер", тому Скібіцький наголосив, що Україні необхідна зброя для протидії балістичним ракетам. За його словами, з цим може впоратися американська система Patriot. Також нашим воїнам необхідні ракети ATACMS для ударів по командних центрах ворога. Однак Вашингтон не бажає надавати ці ракети Україні, боячись того, що наші війська використають їх для ударів по російській території.

Тут варто відзначити, що за словами Скібіцького, у жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів", з яких сили ППО перехопили 3. То ж, якщо в іранських ракет більша швидкість, то завдання для протидії їм стає ще складнішим.

Скібіцький заявив, що Росія та Іран уже досягли домовленостей щодо постачання балістичних ракет. Тегеран планує постачати їх літаками до тимчасово окупованого Криму та через Каспійське море до Росії.

Якими засобами Україна протидіє російським ракетам

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначив, що основний масив озброєння в Україні – радянська техніка. Зокрема системи "Бук" та С-300, які є складними в експлуатації, що збільшує ризики людської помилки. Також ці системи не виявляють крилатих ракет.

Однак надані Україні системи ППО NASAMS та IRIS-T суттєво простіші. Українські військові лише за лічені тижні навчання повністю освоїли їх. Перевагою цих систем є можливість обміну даними між комплексами – тобто радар одного ЗРК виявив ворожу ціль, а збити її може інший.

Варто переглянути – чим небезпечні іранські ракети: дивіться відео

Президент Володимир Зеленський 6 листопада попередив українців про загрозу нових масованих ударів по Україні з боку ворога. За його словами, окупантам для того, аби зібрати сили для нової атаки, знадобилися іранські балістичні ракети. Глава держави підкреслив, що Україна готується відповідати на дії ворога.