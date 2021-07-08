Ірина Федишин відзначила 6-річчя сина: фото та відео зі святкування у Львові

Популярна українська співачка Ірина Федишин влаштувала святкування з нагоди дня народження молодшого сина. Олежику, як його лагідно називає зіркова мама, виповнилося 6 років. Як вітали хлопчика, дізнавайтеся далі.

34-річна Ірина Федишин не стала розсекречувати, який подарунок отримав від них Олежик. Зважаючи на те, що старшому Юрію на день народження дістався дрон, презент для молодшого не міг бути гіршим.

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6-річчя молодшого сина співачка відзначила в розкішному ресторані на території 5-зіркового готелю, що неподалік Львова. На території мальовничого комплексу з озерами та екзотичними деревами сім'я влаштувала милу фотосесію з тортом і кульками.

У кадрі Ірина Федишин постала в легкій білій сукні довжини міді. Вбрання прямого крою на бретелях мама іменинника довершила нюдовими босоніжками на високих підборах. Довге волосся вона вклала у фірмову зачіску з локонами й зробила макіяж з рожевою помадою.

Наш святковий день. Олежику 6 рочків,

– з любов'ю написала зірка.

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Наприкінці святкового вечора Олежик задув свічку на апетитному тортику. Судячи з відео, день народження, яке хлопчик провів з мамою, батьком і старшим братом, йому дуже сподобався.