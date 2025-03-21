20 мільйонів у держбюджет, ще 2 – на потреби ЗСУ: суд оголосив вирок у справі Кормишкіної

Екснардепка Ірина Кормишкіна та її чоловік Юрій визнали провину у справі про незаконне збагачення та пішли на угоду зі слідством. Так, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок у справі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Дивіться також "Слуга" Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату, – ЗМІ

Кормишкіній винесли вирок у суді

У п'ятницю, 21 березня, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишньою народною депутаткою та її чоловіком. Суд визнав підозрюваних винними у скоєнні злочинів та призначив покарання.

Хоча у повідомленні не вказані імена підозрюваних, але "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що мовиться про Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія.

Так, суд призначив Кормишкіній покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тисяч гривень), з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Її чоловіка Юрія також позбавили волі на строк до 5 років з таким самим штрафом (68 тисяч гривень) та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Оскільки Кормишкіна з чоловіком пішли на угоду зі слідством, то суд звільнив їх від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також Кормишкіна разом з чоловіком зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що за даними слідства, протягом 2021 та 2022 років Кормишкіна заволоділа активами, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують вказані офіційні доходи та заощадження за цей період. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйона гривень, які підозрювана використала на інші цілі.