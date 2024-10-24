Її знаю років 20, – Кім про те, чому взяв на поруки нардепку Кормишкіну

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що взяв на поруки депутатку Ірину Кормишкіну, бо знає її 20 років і вона не переховується від слідства та надає всі документи.

Про це він сказав в ефірі національного телемаратону, інформує 24 Канал.

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Чому Кім взяв на поруки депутатку Кормишкіну

Глава Миколаївської ОВА наголосив на презумпції невинуватості.

Я її знаю років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться насправді, хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука — 24 Канал) дасть змогу і далі працювати й те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів України, і вона зараз повноцінно співпрацює,

– сказав Кім.

Він додав, що суд звільнив Кормишкіну на поруки через те, що вона співпрацює зі слідством і надає всі документи.

"У суду був вибір: застава, в'язниця чи поруки. Суд прийняв саме таке рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству", – заявив Кім.

Нагадаємо, Ірині Аллахвердієвій, теперішнє прізвище якої Кормишкіна, оголосили запобіжний захід. ВАКС застосував його у вигляді особистої поруки. Незадовго до цього їй оголосили підозру у незаконному збагаченні. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.