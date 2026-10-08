Ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла із СІЗО

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з-під варти після внесення застави. Її звільнення відбулося 8 жовтня.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про звільнення Мудрої?

Раніше у Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за Мудру внесли заставу в повному обсязі – 20 мільйонів гривень. Після цього вона отримала можливість вийти із СІЗО.

На уточнювальне запитання щодо Марії Скабалланович, яка внесла майже 2,5 мільйона гривень застави, адвокат Мудрої не став розкривати подробиці. Він зазначив, що всі коментарі будуть надані пізніше, оскільки Мудра щойно вийшла із СІЗО.

Раніше захист Мудрої заявляв про труднощі з внесенням застави, через що вона певний час залишалася під вартою.

25 серпня ВАКС обрав для ексзаступниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю вийти під заставу у 20 мільйонів гривень. 2 вересня Апеляційна палата ВАКС не змінила рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, НАБУ і САП у серпні заявили про дві спецоперації – "Форест Гамп" і "Феміда". У першій справі слідство заявило про злочинну організацію, яка нібито взяла під контроль державний Sense Bank та легалізувала 150 мільйонів гривень для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

У межах "Феміди" правоохоронці викрили організацію, яку підозрюють у рейдерстві та незаконному заволодінні активами на сотні мільйонів гривень. Загалом у двох розслідуваннях фігурують 10 людей, серед яких Ірина Мудра, Максим Микитась, Вадим Столар та Валентин Єлізаров.