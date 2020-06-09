Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук офіційно вступила в боротьбу за пост мера Києва. Вона подала свою кандидатуру для участі у внутрішньопартійних праймеріз.

Ірина Верещук не обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Праймеріз – питання відкрите. Я подала свою кандидатуру, коли почула про те, що розглядаються різні кандидатури. На це є право і можливість,

– зазначила Верещук.

Та додала, що має певні підстави подати свою кандидатуру: "розбираюся в цьому, жила багато років в цьому, знаю і вмію". Верещук хоче подати своє бачення того, що можна зробити.

Що таке праймеріз?Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах. Адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про Ірину Верещук

Нардепка колись була мером міста Рава-Руська , що на Львівщині.

, що на Львівщині. Раніше вже заявляла, що може брати участь у виборах мера Києва.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що кандидатом на пост мера Києва від "слуг" може стати жінка. Однак імені не став розголошувати.

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Що відомо про вибори у Києві

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Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу".

на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія Дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.



Рейтинг можливих кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу