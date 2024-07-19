"За нападом на Фаріон може стояти Росія": що на це вказує

Ввечері 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Медики терміново відправили її до реанімаційного відділення.

Ведучий Андрій Дрозда розповів 24 Каналу, що Фаріон зараз перебуває у критичному стані. Був постріл у голову.

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Кому вигідний замах на Фаріон

Ведучий зазначив, що така жахлива подія може бути вигідною українським ворогам – росіянам.

Замах на Фаріон – це чітко російська операція. Я розумію, яку версію вони будуть розганяти через свою пропаганду й агентуру. Будуть інформаційно атакувати певні наші військові підрозділи, згадуючи конфлікт навколо мови минулої осені,

– сказав він.

Андрій Дрозда зауважив, що Україна зараз перебуває у стані війни, тому важливо розуміти, що усі відомі громадські діячі, волонтери, журналісти та політики можуть стати потенційною мішенню ворога, щоб помститись українським патріотом за їхню антиросійську діяльність.

"Те, що Ірина Фаріон вела антиросійську діяльність сумніву не викликає. Однак вона у своїх засобах і методах була доволі різкою, що спричиняло різні конфлікти, зокрема на тему мови. Фаріон в інтерв'ю різко висловилася стосовно використання російської у деяких українських підрозділах ЗСУ", – зазначив ведучий.

Участь Росії

Скандалами довкола постаті Фаріон могли вміло скористатись росіяни. Дрозда пригадав, що, після її висловлювань про російську мову на українському фронті, довкола неї виникла ще одна конфліктна ситуація. Мовиться про студента з Керчі, який листом підтримав позицію Фаріон, а вона опублікувала його у своїй соцмережі. Цього студента начебто одразу затримали російські спецслужби.

У цій ситуації варто розібратись, чи Росія не використала того хлопця, аби дискредитувати Фаріон і ще більше підігріти довкола неї атмосферу ненависті,

– підкреслив Андрій Дрозда.

Він наголосив, що такий напад на відомого українського політика може бути вигідний лише Росії.

Ірина Фаріон вела свою боротьбу проти російської окупації, звісно, не завжди її методи всім подобались, але це вже деталі. Зараз же вона у важкому стані й перші години дуже важливі для порятунку її життя,

– висловився ведучий.